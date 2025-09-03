Осенний туристический сезон на российском черноморском побережье демонстрирует неоднородную динамику, рассказал «Ъ-Новороссийск» вице-президент Ассоциации туроператоров России и генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Рассматривая тройку рядом расположенных городов — Анапу, Новороссийск и Геленджик — становится понятно, что традиционная расстановка сил претерпела изменения.

«Геленджик, долгое время занимавший вторые позиции после Анапы в рейтинге популярности, теперь уверенно лидирует. Анапа переместилась на вторую строчку, а Новороссийск, исторически рассматривавшийся скорее как деловой центр региона, закрепился на третьем месте. Бронирование туров в Геленджик и Новороссийск выросло на 5-7%, в Анапе отмечается снижение на 60% .

Что касается ценовой политики в осенний период, то в Геленджике и Новороссийске произошло повышение стоимости туристических услуг на 12-15%. Недельный тур в Геленджик осенью обходится туристам примерно в 75 тыс. руб. на двоих без учета транспортных расходов.

В Анапе, напротив, цены снизили на 20-30% в попытке остановить отток туристов. Стоимость недельного размещения здесь составляет около 60 тыс. руб. на двоих, без учета расходов на дорогу.

Сезонная коррекция цен также демонстрирует интересные закономерности: в первой половине сентября цены снижаются на 10-15% относительно августовского пика, к концу сентября ожидается снижение на 20-25% по сравнению с высоким сезоном.

Бархатный сезон традиционно рассматривается как период, когда туристов становится меньше, цены — ниже, железнодорожные и авиа билеты — доступнее. Так что сейчас очень хорошее время для поездки.

К слову, туристы сохраняют настрой на полноценный пляжный отдых. Ключевым фактором станет погода — при благоприятных условиях купальный сезон может продлиться до начала октября».