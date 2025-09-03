«УГМК-Застройщик» показал, что построит на бывшей территории Уралмашзавода

Компания «УГМК-Застройщик» начала реализацию первой очереди редевелопмента территории Уралмашзавода в Екатеринбурге. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, проект «город в городе» включает жилые и коммерческие объекты, социальную инфраструктуру и благоустройство. В первой очереди построят две 30-этажные башни площадью 49 тыс. кв. м на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, рядом с метро «Уралмаш». Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2028 году.

«Сегодня мы открываем новую страницу истории легендарного района Уралмаш. Отныне это не только индустриальное наследие, но и современное пространство жизни, отдыха, вдохновения»,— рассказал генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. По его словам, на бывшей промышленной территории создадут социальные и спортивные объекты, паркинги, зоны отдыха и культурно-развлекательные центры.

Жилые кварталы «Уралмаш» разработаны совместно с архитектурным бюро «Гордеев-Демидов» и выделяются стилистикой с медно-оранжевыми элементами. В проекте предусмотрены квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных (от 40 до 120 кв. м), отмечается, что студий здесь не будет. Дворовую территорию обустроят на стилобатной части здания.

«УГМК-Застройщик» выступает в качестве мастера-девелопера и для развития территории площадью 94,2 га намерен привлечь и других девелоперов. Основная часть застройки составит три микрорайона, в которых в перспективе смогут проживать 44 тыс. человек. Проект включает строительство социальной инфраструктуры: три школы, 12 детских садов, две поликлиники, колледж, детскую школу искусств и три спортивные школы. Также планируется создать спортивный кластер с двумя физкультурно-оздоровительными комплексами и спортивным центром с бассейном.

В новом районе появится деловой центр площадью 160 тыс. кв. м. Особое внимание уделяется сохранению культурного наследия: кузнечно-прессовый цех планируется превратить в культурный объект.

Напомним, на выставке «Иннопром» в этом году Сбербанк и «УГМК-Застройщик» подписали соглашение о развитии бывшей территории Уралмашзавода. О покупке земли у ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (УЗТМ) стало известно весной прошлого года.

Мария Игнатова