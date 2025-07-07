«УГМК-Застройщик» и Сбербанк подписали соглашение о развитии территории Уралмаша

На выставке «Иннопром» Сбербанк и «УГМК-Застройщик» подписали соглашение о развитии земельного участка площадью 94,2 га на Уралмаше в Екатеринбурге (бывшая территория Уралмашзавода). Строительство планируют начать в районе ул. Машиностроителей, проспектом Космонавтов и железнодорожной полосой. «УГМК-Застройщик» выступит мастер-девелопером и привлечет другие компании, а Сбербанк предоставит финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Мордовин и Владислав Шиленко

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Евгений Мордовин и Владислав Шиленко

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Проект включает создание трех микрорайонов для 44 тыс. жителей. Планируется строительство жилья, трех школ, 12 детских садов, двух поликлиник, колледжа, школы искусств и трех спортшкол. Будут построены два физкультурно-оздоровительных комплекса и спортивный центр с бассейном. Особое внимание уделят общественной инфраструктуре, включая кафе, рестораны, магазины, фитнес-клубы и деловой центр на 160 тыс. кв. м. Кузнечно-прессовый цех станет культурным объектом с прогулочной зоной.

Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин заявил, что настолько большой земельный участок застроить силами одной компании нереально, поэтому была выбрана стратегия — приглашать крупных девелоперов, чтобы реализовать проект в ближайшие 15 лет. По его словам, по первой очереди 350 тыс. кв. м компания готова застраивать сама, еще столько же готовы передать партнеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

«Здесь можно построить и деловой квартал — 5,5 га мы запроектировали под деловой квартал, это больше, чем "Екатеринбург-Сити". Здесь есть метро, и люди могут приезжать со всего города работать и могут захотеть купить здесь же жилье»,— прокомментировал господин Мордовин, добавив, что у компании есть план сделать Уралмаш еще одним центром города.

Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко отметил, что проект даст импульс развитию Екатеринбурга. «Тщательно проведенный нами анализ показал высокую инвестиционную привлекательность участка на Уралмаше, подтвердив его огромный потенциал. Именно поэтому мы приняли решение включить эту территорию в земельный банк Сбера, предоставив будущим участникам сделки надежную финансовую платформу»,— рассказал господин Шиленко.

Как сообщили в пресс-службе девелопера, документация о градостроительной деятельности уже подготовлена, и мастер-план прошел слушания. Получение разрешений на строительство первых объектов планируется на осень 2025 года.

Напомним, весной прошлого года стало известно, что «УГМК-Застройщик» и ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (УЗТМ) подписали договор купли-продажи земельного участка площадью 94,28 га.

Мария Игнатова, Евгения Яблонская