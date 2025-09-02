Шесть человек ранены из-за атак восьми муниципалитетов Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 39 боеприпасов и 123 дронов. В итоге пострадали шесть человек, повреждены 28 частных домов и не менее шести квартир, а также 24 транспортных средства. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Алексеевском округе на хуторе Копанец из-за детонации БПЛА загорелась трава. Возгорание ликвидировано, но повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

В Белгородском районе по селам Наумовка, Отрадное, Солохи и Ясные Зори, а также хутору Церковный выпустили девять беспилотников, шесть из них уничтожены. В селе Ясные Зори повреждены МКД, частный дом и надворная постройка, в селе Отрадное — частный дом и гараж.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Байцуры, Беленькое и Березовка атакованы 19 дронами, шесть из которых подавлены. За день в районе вследствие ударов дронов ранены пять мирных жителей. Четверо пострадавших из Борисовки госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода. В селе Беленькое ранен мирный житель, он продолжает лечение амбулаторно. На месте атаки получили разрушения объект торговли и два автомобиля. В поселке Борисовка повреждены пять грузовых автомобилей и три легковых, три частных дома и два коммерческих объекта. В селе Березовка пострадали легковой автомобиль и объект торговли, в селе Байцуры — частный дом.

В Валуйском округе села Двулучное, Долгое, Карабаново, Кукуевка, Овчинниково, Орехово и Тулянка подверглись атакам 17 беспилотников, девять из них сбиты системой ПВО. От ударов дронов в селах Орехово и Долгое повреждены ЛЭП, в селе Карабаново — автомобиль и надворная постройка, в селе Тулянка — частный дом и автомобиль, в селе Кукуевка — машина и сельхозтехника.

В Волоконовском районе в селе Коновалово из-за удара БПЛА получил разрушения частный дом.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Дунайка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино подверглись пяти обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 20 беспилотников. В городе Грайворон пострадал мирный житель. Он будет лечиться дома. На месте атаки поврежден легковой автомобиль. В селе Новостроевка-Первая из-за обстрела на территории сельхозпредприятия пострадали два корпуса и административное здание. Также в результате удара дрона поврежден частный дом. Сегодня ночью вследствие сброса взрывных устройств с беспилотника в городе Грайворон повреждены два частных дома, надворная постройка и два легковых автомобиля.

В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Степное, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпустили 22 боеприпаса во время четырех обстрелов, а также 25 беспилотников. В селе Репяховка повреждены гараж и шесть частных домов, три из них уничтожены огнем. В поселке Степное пострадали легковой автомобиль и частный дом. Сегодня ночью в поселке Красная Яруга получили разрушения четыре автомобиля и три частных дома.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Доброе, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 31 БПЛА, из которых 22 сбиты и подавлены. В городе Шебекино из-за попадания двух артиллерийских снарядов и атаки дрона повреждены четыре частных дома и шесть квартир в МКД. В селе Новая Таволжанка огнем уничтожена хозпостройка, также пострадали частный дом и гараж. В селе Муром получил разрушения частный дом, в районе села Доброе — служебный автомобиль, в селе Вознесеновка — частный дом и грузовой автомобиль.

За выходные при атаках ВСУ в Белгородской области пострадали 11 мирных жителей, в том числе трехлетний ребенок.

Кабира Гасанова