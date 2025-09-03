Вдова убитого бизнесмена Булатова потребовала 150 млн рублей от Фургала

Вдова бизнесмена Олега Булатова подала иск о компенсации морального вреда к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Он признан судом заказчиком убийства предпринимателя, совершенного в 2005 году. Сумма требований составила 150 млн руб., сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исковое заявление.

По данным агентства, иск подали после вступления приговора в силу. Дочь погибшего также потребовала компенсации. Она хотела присоединиться к иску как третье лицо, однако суд счел такой ход незаконным. Инстанция указала, что девушка может выдвинуть собственные требования к экс-губернатору. Рассмотрение иска запланировано на октябрь 2025 года.

Согласно материалам дела господина Фургала, он организовал убийство Олега Булатова, так как тот заподозрил его в причастности к убийству другого бизнесмена — Евгения Зори. Последнего убили в 2004 году на фоне конфликта и судебного разбирательства из-за железобетонного завода. Приговор в отношении Сергея Фургала по делу об убийствах Олега Булатова и Евгения Зори и покушении на предпринимателя Александра Смольского суд огласил в феврале 2023 года.

Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил экс-губернатора к 22 годам строгого режима. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, а хабаровского предпринимателя Андрея Палея посадили на 17 лет. К 9,5 годам приговорили бывшего инспектора службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марата Кадырова, заслужившего снисхождение присяжных.

Никита Черненко