Как строили трассу М-12

Скоростная автомагистраль М-12 «Восток» является частью международного транспортного коридора Европа—Западный Китай. Ее строительство началось в 2020 году.

Первый участок трассы (23 км) был введен в эксплуатацию в сентябре 2022 года, соединив ЦКАД и автодорогу А-108 в Подмосковье. Уже через месяц открылся участок во Владимирской области (26 км), ставший платным дублером Южного обхода Владимира. В декабре 2022-го запущен объезд нескольких населенных пунктов во Владимирской области (58 км). В сентябре 2023 года после открытия более 300 км дороги трасса М-12 соединила четыре региона — от Москвы до Арзамаса.

Полноценное движение от Москвы до Казани (835 км) было запущено в декабре 2023-го, сократив время пути между городами до 6,5 часа. В 2025 году открылся участок от Казани до Екатеринбурга (275 км). Общая протяженность трассы составила около 1,6 тыс. км.

Изначальная стоимость проекта в 2017 году оценивалась в 622 млрд руб.

Однако к концу 2022 года затраты выросли на 30%, достигнув 800 млрд руб., а итоговая стоимость составила более 900 млрд руб.

Ожидается, что дорога принесет суммарно 1,8 трлн руб. в ВВП России в течение 20 лет.

Проезд по платной трассе для легкового автомобиля от Москвы до Екатеринбурга составляет около 7 тыс. руб. без учета скидок. Разрешенная скорость движения — 110 км/ч, что позволяет преодолеть расстояние между городами в два раза быстрее — за 17,5 часа вместо 31.

Для взимания платы за проезд на М-12 применяется система «Свободный поток». Оплата происходит автоматически: специальные камеры и датчики считывают государственный номер транспортного средства или транспондер, после чего владельцу выставляется счет. Штраф за неоплату проезда — 1,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов.

По данным на 2024 год, общее число проездов по сети «Автодора» выросло на треть и достигло 379 млн, причем драйвером роста стала именно М-12 с более чем четырехкратным увеличением трафика. Интенсивность движения на М-12 продолжает устойчиво расти: если в начале 2024 года фиксировалось в среднем 6 тыс. проездов в сутки, то к концу года этот показатель достиг 10 тыс.

Дальнейшие планы предусматривают продление трассы до Тюмени, которое ожидается в 2026 году. Расстояние от Москвы составит 1,98 тыс. км. Не исключена возможность дальнейшего расширения до Владивостока к 2030 году.