НХЛ введет потолок зарплат в play-off с сезона-2025/26

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) договорились о внесении изменений в новое коллективное соглашение, сообщил журналист Фрэнк Серавалли в социальной сети Х. Со следующего сезона будет введен потолок зарплат в play-off.

По данным источника, изначально это правило планировалось ввести в начале сезона-2026/2027. Однако обе стороны посчитали, что существует «четкий путь к введению некоторых изменений уже сейчас».

На данный момент потолок зарплат в НХЛ ($95,5 млн в год) действует только в течение регулярного чемпионата. Согласно новым правилам, команды больше не смогут помещать хоккеистов в список травмированных до старта play-off, а затем заявлять их на на первый матч розыгрыша Кубка Стэнли.

Такой практикой пользовались «Чикаго Блэкхокс» (2015), «Тампа-Бей Лайтнинг» (2021), «Вегас Голден Найтс» (2023). Эти команды выигрывали Кубок Стэнли в соответствующие годы.

Подробнее о новом коллективном соглашении — в материале «Ъ».

Таисия Орлова