Мерц раскритиковал слова фон дер Ляйен об отправке войск ЕС на Украину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц опроверг заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о наличии у Европы плана по размещению войск на территории Украины. Его слова приводит агентство DPA.

Мерц подчеркнул, что ЕС не принимает решений о размещении своих воинских контингентов. По его словам, «планов развертывания войск не существует, по крайней мере в Германии». Канцлер добавил, что конкретные решения могут приниматься только после заключения мирного соглашения или перемирия между Москвой и Киевом и будут зависеть от того, в какой форме завершится конфликт.

Госпожа фон дер Ляйен заявляла, что главы стран ЕС обсуждают размещение многонациональных войск с поддержкой США.

