Германия предложила Еврокомиссии помолчать

Министр обороны Германии Борис Писториус стал первым из представителей руководства европейских стран, кто решил поставить на место главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, любящую рассуждать об отправке войск на помощь Киеву. В своем интервью Financial Times она вновь заявила, что у европейских стран «есть четкая "дорожная карта"» развертывания войск на Украине после окончания конфликта. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ответ напомнил, что у Евросоюза «нет никаких полномочий» для подобных решений и обсуждать их сейчас «совершенно неправильно». Перепалка заметно накалила атмосферу накануне встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже 4 сентября.

Министр обороны Германии Борис Писториус счел «в корне неверным» говорить об отправке европейских войск на Украину до того, как стороны конфликта подпишут мирное соглашение

Фото: Boris Roessler / picture alliance / Getty Images Министр обороны Германии Борис Писториус счел «в корне неверным» говорить об отправке европейских войск на Украину до того, как стороны конфликта подпишут мирное соглашение

В ходе завершившейся 1 сентября поездки по странам Прибалтики, Польше, Финляндии, Болгарии и Румынии глава Еврокомиссии сделала серию заявлений, вызвавших раздражение в Берлине. На пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском она затронула вопросы увеличения оборонных расходов, совместных закупок вооружений и гарантий безопасности Украине, а затем развила эту тему в интервью Financial Times.

Фон дер Ляйен утверждала, что европейские столицы работают над «довольно точными планами» развертывания войск на Украине после завершения боевых действий. По ее словам, эти планы получили полное одобрение США: «У нас есть четкая "дорожная карта", и мы достигли соглашения в Белом доме… Эта работа продвигается очень успешно». Она также допустила, что в рамках таких планов на Украину могут быть отправлены десятки тысяч военнослужащих.

На эти заявления жестко ответил Борис Писториус. Он подчеркнул, что Евросоюз не уполномочен обсуждать размещение войск, и счел «в корне неверным» говорить об этом до того, как стороны конфликта подпишут мирное соглашение.

Предполагается, что именно оно и определит гарантии безопасности для обеих сторон. «Европейский союз не имеет никаких полномочий и компетенций в вопросах размещения войск — вне зависимости от того, для кого и с какой целью. Я бы воздержался от подтверждения или комментариев по поводу подобных соображений»,— сказал он журналистам во время визита на оборонный завод в Тройсдорфе 1 сентября. Министр признал, что европейские правительства действительно обсуждают возможные сценарии, но назвал «совершенно неправильными» публичные дискуссии на эту тему.

Позиция Писториуса совпала с высказываниями канцлера Фридриха Мерца. Тот в интервью телеканалу ZDF подчеркнул, что «никто в настоящее время не говорит о наземных войсках на Украине». По словам канцлера, в рамках формата «коалиции желающих» обсуждаются прежде всего гарантии безопасности Киеву, выражающиеся в долгосрочной поддержке ВСУ. «Мы говорим о том, что пытаемся сформулировать гарантии безопасности на случай установления перемирия. И приоритетом номер один является поддержка украинской армии, чтобы она могла защищать эту страну на долгосрочную перспективу. Это абсолютный приоритет»,— сказал Мерц, добавив, что лично участвует в переговорах и «знает, о чем говорит».

По данным Euractiv, реакция Берлина стала неожиданностью для Брюсселя, где вопрос о возможном развертывании войск действительно обсуждался. Издание связывает жесткость позиции Германии с высокой чувствительностью темы: память о Второй мировой войне формирует в обществе страх перед любыми военными сценариями. При этом, как отмечают СМИ, фон дер Ляйен сама хорошо это понимает, ведь в прошлом она возглавляла бундесвер.

Однако столь резкий тон Берлина объясняется не только расхождением во взглядах. На ситуацию наложилось и ухудшение личных отношений между фон дер Ляйен и Мерцем.

С начала августа, когда разногласия по бюджету в ЕС перешли в практическую плоскость, их противостояние стало особенно заметным. Давняя история взаимной неприязни и стремление Мерца вернуть Германии статус ключевого игрока в Евросоюзе, в том числе во внешнеполитических вопросах, вызывает сопротивление Брюсселя. Столкновение позиций по отправке войск на Украину стало прямым отражением этой негласной борьбы за влияние.

Дискуссии продолжатся уже в ближайшие дни. 4 сентября лидеры Великобритании, Германии, Франции и представители США соберутся в Париже для обсуждения дальнейших шагов «коалиции желающих». Присутствовать будут также фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. У двух давних соперников, вынужденных оставаться союзниками, появится возможность обменяться доводами не только через прессу, но и за столом переговоров.

Вероника Вишнякова