Захарова: Россия ждет Трампа с ответным визитом

Российская сторона ждет президента США Дональда Трампа с ответным визитом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Об этом сказал президент нашей страны по итогам своего участия в саммите на Аляске»,— уточнила госпожа Захарова. Она добавила, что президент Владимир Путин публично пригласил Дональда Трампа в Россию.

По словам представителя МИДа, возможные сроки визита американского лидера находятся в компетенции администрации президента. Все остальные детали, заключила госпожа Захарова, зависят от администраций президентов и России, и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились 15 августа на Аляске. По итогам переговоров лидеры двух стран провели пресс-конференцию. На ней господин Путин пригласил американского коллегу в Москву. Тот заявил, что такой визит возможен. При этом, заметил господин Трамп, за это его могут осудить.