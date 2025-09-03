Захарова назвала «мракобесием» заявление Стубба о победе Финляндии над СССР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала высказывания президента Финляндии Александера Стубба о том, что его страна победила СССР в 1944 году. В интервью ТАСС она назвала это высказывание «мракобесием» и выразила недоумение, как финское общество может терпеть такие слова своего лидера.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мария Захарова считает, что утверждения господина Стубба полностью лишены фактической основы. Она подчеркнула, что в годы Второй мировой войны Финляндия не одержала победу. Подписание мирного договора с СССР стало вынужденным шагом, сопряженным с потерей части территорий, выплатой репараций и демилитаризацией страны, добавила она.

Накануне, отвечая на заявления финского президента, представитель МИД РФ написала в Telegram: «Не понял с первого раза — бывает. Можем повторить».