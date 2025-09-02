Стубб заявил, что Финляндия победила СССР в войне

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна одержала победу в войне с СССР. Доказательством является то, что она смогла сохранить независимость, сказал он в интервью The Economist.

Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ

Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ

«Победили, так как сохранили нашу независимость», — заявил политик, комментируя подписанный в 1944 году договор между двумя странами.

В середине августа господин Стубб высказывал мнение, что конфликт на Украине может быть урегулирован так же, как для Финляндии в те годы. При этом он уточнил, что не имеет в виду территориальные уступки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала это заявление. Она напомнила, что в годы войны Финляндия воевала в том числе на стороне нацистской Германии.