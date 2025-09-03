NYP: США добиваются отказа Европы от российской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы европейские страны перестали закупать нефть из России и присоединились к санкциям против торговых партнеров Москвы. Об этом сообщило американское издание New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

NYP приводит данные февральского доклада Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), согласно которому в 2024 году Европа потратила больше денег на импорт российской нефти ($25,5 млрд), чем на военную поддержку Украины ($21,7 млрд).

Согласно изданию, вместе с отказом от российской нефти Вашингтон ждет от Европы поддержки в санкциях против главных импортеров российских энергоносителей: Китая, Индии и Турции. NYP отмечает, что эта идея не нова, но к ее активному рассмотрению в Белом доме вернулись после того, как зашли в тупик попытки привести Россию и Украину к миру переговорным путем. «Я очень разочарован в президенте Путине»,— заявил накануне Дональд Трамп.

В августе США ввели 50-процентные пошлины на импорт индийских товаров. Как декларировалось в соответствующем президентском указе, это решение было связано с закупкой Индией российской нефти.

1 сентября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент России Владимир Путин действует не так, как обещал на переговорах с Дональдом Трампом на Аляске. В связи с этим, по словам чиновника, американское правительство «пристально изучит» возможные варианты действий в отношении России.