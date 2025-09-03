Путин и Алиев обменялись рукопожатием в Пекине

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев пожали друг другу руки на торжественных мероприятиях в Пекине, где сегодня прошел парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Лидеры двух стран встретились перед началом парада на площади Тяньаньмэнь. Кадры короткой встречи опубликовал телеканал Baku TV.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин и Ильхам Алиев не общались, притом что оба провели ряд двусторонних встреч с коллегами. В частности, президент Азербайджана обсудил текущую повестку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как в Пекин съезжались гости — в репортаже Андрея Колесникова.