Песков: Путин и Алиев пока не общались саммите ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев пока не общались друг с другом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, отдельного общения сегодня еще пока не было»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине 31 августа и 1 сентября. Накануне Дмитрий Песков говорил, что у Владимира Путина и Ильхама Алиева будут возможность пересечься на второй день мероприятий. Он уточнял, что на полях саммита активно общаются члены делегаций двух стран. Ожидается, что 3 сентября оба президента будут присутствовать на торжественных мероприятиях в Пекине по случаю 80-летия со дня окончания Второй мировой войны.