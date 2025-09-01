Пашинян и Алиев встретились на полях саммита ШОС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Стороны обсудили мирное урегулирование между странами и необходимость дальнейшего диалога.

Видео со встречи Никол Пашинян опубликовал в Telegram-канале. «Стороны обсудили повестку мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув необходимость конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности. Главы двух государств отметили положительную динамику состоявшегося недавно в Вашингтоне саммита, что свидетельствует о поддержке мирного процесса и урегулирования отношений со стороны международного сообщества»,— сообщила пресс-служба армянского премьера.

8 августа в Вашингтоне на встрече с президентом США Дональдом Трампом Ильхам Алиев и Никол Пашинян парафировали мирное соглашение. Документ пока не подписан: перед этим азербайджанская сторона требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе. Никол Пашинян говорил, что обсуждения нерешенных вопросов между странами начнутся осенью.

Лусине Баласян