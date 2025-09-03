Ким Чен Ын сообщил Путину о братском долге КНДР перед Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пекине с Владимиром Путиным заявил, что помощь Москве для Пхеньяна — это братский долг. «Сделаем все для того, чтобы помочь России», — сказал он (цитата по ТАСС).

Переговоры состоялись после военного парада по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. По завершении мероприятия Ким Чен Ын и Владимир Путин вместе поехали к месту проведения официальной встречи. Президент РФ на переговорах заявил, что Россия не забудет борьбы КНДР против неонацизма в Курской области.