Сочи обогнал Санкт-Петербург в рейтинге направлений для отдыха в отелях

В сентябре Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в отелях. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 23% бронирований.

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в отелях занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 6% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,7 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Ялта, которая собрала 5% бронирований. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,1 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха в отелях также вошли и другие города Краснодарского края. Шестое место занял Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,4 тыс. руб.

Восьмое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в отелях заняла Анапа. Средняя продолжительность отдыха — семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,8 тыс. руб.

Мария Удовик