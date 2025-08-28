Следствие встало на «поток»

Немецкое следствие установило личности всех подозреваемых в диверсии на «Северных потоках». Газета Die Zeit совместено с Suddeutsche Zeitung и телеканалом ARD называет шесть имен граждан Украины, на которых федеральная прокуратура выдала ордера. Всего на яхте Andromeda могло находиться семь человек. Что удалось выяснить немецким изданиям? Расскажет Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danish Defence Command / Reuters, File Photo / Reuters Фото: Danish Defence Command / Reuters, File Photo / Reuters

К 26 сентября на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на дне Балтийского моря оказались четыре взрывных устройства. Сейсмологи насчитывали до трех толчков с 02:00 до 19:00. Расследователи Suddeutsche Zeitung, телеканала ARD и еженедельника Die Zeit утверждают, что немецкие правоохранители знают всех, кто проходил тогда на парусной яхте Andromeda над трубами. В группу якобы входили опытный шкипер из Одессы и четверо водолазов, включая рекордсменку Украины по глубоководным погружениям. Именно 40-летняя Валерия Т. могла настоять на доведении операции до конца, когда другие члены команды засомневались из-за плохой погоды. Водолазное снаряжение для такой глубины должно весить минимум 200 кг, и это без взрывчатки.

Кроме того, с дайверами на борту были бывший сотрудник СБУ и украинский военнослужащий, который после отправился на фронт и сейчас числится пропавшим без вести, рассказал в своем репортаже корреспондент телеканала ARD Маркус Поль: «Военнообязанные не могли выезжать за границу, а тем более действующие солдаты. Сообщается также, что диверсанты пересекли границу с Польшей по подлинным украинским паспортам. Есть и другие косвенные улики. Однако доказательств того, что атака была заказана украинским правительством, нет. Киев также отрицал свою причастность.

В немецких правительственных кругах говорят о том, что расследование в отношении "Северного потока" следует рассматривать отдельно от вопроса военной поддержки Украины».

Предположения о диверсии прозвучали почти сразу, ведь из строя одномоментно вышли три из четырех веток «Северных потоков». Трубы были разрушены, не хватало фрагмента в 50 м. Ордер на арест одного из дайверов выдали еще в 2024-м. Он проживал в Польше, Варшава отказалась передать подозреваемого Берлину. После мужчина оказался в машине украинского военного атташе, направляющейся на родину, продолжает расследователь телеканала ARD Джордж Хайль: «Один из подозреваемых был вывезен из Польши в Киев украинским дипломатом. Он проживал в Польше и должен был быть там арестован.

Все это говорит о том, что в расследовании есть осложняющие моменты, и Украине придется мириться с неприятными вопросами».

Возможного координатора атаки Сергея Кузнецова на прошлой неделе задержали в Италии. Он не признал, что участвовал в диверсии. Во время подрывов, по словам Кузнецова, он был на территории Украины. В зале суда он показал жест с тремя вытянутыми пальцами — украинский трезубец. И. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский поднял вопрос о «Северныйх потоках» на последнем заседании Совбеза. Он повторил слова о двойных стандартах Запада и заявил, что Москва недовольна ходом немецкого расследования.

Американский представитель Эндрю Куриэль отметил, что в Вашингтоне также признают серьезность подрыва и выражают обеспокоенность: «Мы снова отвергаем попытки политизировать этот вопрос, предвосхищать итог судебного процесса и использовать подрыв "Северного потока" как основание для преувеличенных обвинений и эскалационной риторики. Давайте не будем тратить время и внимание Совета на инцидент, который произошел почти три года назад. Лучше сосредоточимся на прекращении военных действий на Украине. Коллеги, нет смысла возвращаться к нашим многочисленным обсуждениям этого вопроса. Соединенные Штаты выражают полное доверие независимому судебному процессу в Германии. Арест подозреваемого — часть этого процесса, а он все еще идет».

Еще в начале 2024-го президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявлял, что считает причастными к подрывам на «Северных потоках» спецслужбы США. Подобное говорили и в МИД РФ. Газета The Wall Street Journal писала, что за идеей подрыва могла стоять группа украинских офицеров, которые действовали вопреки приказу президента Владимира Зеленского. Но Валерий Залужный, на тот момент главнокомандующий ВСУ, якобы проигнорировал требования. Немецкие Die Zeit, телеканал ARD и американская The New York Times ранее также склонялись к версии о неофициальной проукраинской группе.

Екатерина Вихарева, Александра Абанькова