Над Ростовской областью сбили семь вражеских беспилотников

2 сентября, в период с 20.00 до 23.00, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над территорией Ростовской области семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего, по данным министерства, над регионами России в указанный временной промежуток военные сбили 27 беспилотников. Так, помимо указанных выше БПЛА, десть вражеских аппаратов силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря, семь – над Крымом, два – над Брянской областью и один – над Белгородской.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь с 1 на 2 сентября над территорией Дона силы ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников. В Ростове из-за падения неразорвавшегося снаряда беспилотника на многоквартирный дом по ул. Еляна было эвакуировано 320 жильцов. Для них на базе школы №115 организован пункт временного размещения. Ученики школы переведены на дистанционное обучение.

Ефим Мартов