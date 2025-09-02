За ночь над Ростовской областью система ПВО уничтожила 13 БПЛА
13 беспилотников уничтожено системами ПВО в Ростовской области в ночь с 1 на 2 сентября. Об этом сообщают в Минобороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», атаку БПЛА отражали в трех муниципалитетах — Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районах.
В Ростове из-за падения неразорвавшегося снаряда беспилотника на многоквартирный дом по ул. Еляна эвакуировано 320 жильцов. Для них на базе школы №115 организован пункт временного размещения. Ученики школы переведены на дистанционное обучение.
На месте падения беспилотника развернут оперштаб. Саперы изъяли снаряд из одной из квартир. Соблюдение прав пострадавших контролирует прокуратура.