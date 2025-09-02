За ночь над Ростовской областью система ПВО уничтожила 13 БПЛА

13 беспилотников уничтожено системами ПВО в Ростовской области в ночь с 1 на 2 сентября. Об этом сообщают в Минобороны России.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», атаку БПЛА отражали в трех муниципалитетах — Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районах.

В Ростове из-за падения неразорвавшегося снаряда беспилотника на многоквартирный дом по ул. Еляна эвакуировано 320 жильцов. Для них на базе школы №115 организован пункт временного размещения. Ученики школы переведены на дистанционное обучение.

На месте падения беспилотника развернут оперштаб. Саперы изъяли снаряд из одной из квартир. Соблюдение прав пострадавших контролирует прокуратура.

Наталья Белоштейн