Трамп заявил о готовности изменить позицию по Украине при отсутствии прогресса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может занять «другую позицию» по украинскому конфликту. Американский лидер рассмотрел этот сценарий, если встреча с президентом России Владимиром Путиным не принесет желаемых результатов.

«У меня была очень хорошая встреча с Путиным. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего не выйдет — мы займем другую позицию»,— уточнил господин Трамп на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Президенты России и США встретились на Аляске 15 августа. Центральной темой переговоров стало урегулирование на Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков позднее отметил, что во время встречи стороны договорились «как действовать дальше». При этом конкретных результатов Кремль не привел.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дональду Трампу все как дети».