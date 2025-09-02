Трамп о своей смерти и новых «очень интересных» сведениях о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме. Он прокомментировал распространившиеся в соцсетях слухи о его смерти, пообещал рассказать «кое-что очень интересное» о конфликте на Украине в течение нескольких дней и допустил, что Вашингтон займет «другую позицию» по вопросу урегулирования. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

О слухах по поводу своей смерти

Это «сумасшедшие» фейки.

Я не выступал перед прессой два дня, а все уже начали говорить, что со мной что-то не так.

Байден ничего не делал месяцами, и никто ничего не говорил, хотя мы все знаем, что он был не в лучшей форме.

О конфликте на Украине

Я очень внимательно слежу за Россией и Украиной. Я узнал некоторые интересные вещи. В ближайшие несколько дней вы узнаете.

Вашингтон внимательно следит за действиями Москвы и Киева.

Если после встречи с Путиным на Аляске не будет прогресса в урегулировании, США могут занять другую позицию.

Эрдни Кагалтынов