Трамп о своей смерти и новых «очень интересных» сведениях о конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме. Он прокомментировал распространившиеся в соцсетях слухи о его смерти, пообещал рассказать «кое-что очень интересное» о конфликте на Украине в течение нескольких дней и допустил, что Вашингтон займет «другую позицию» по вопросу урегулирования. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Brian Snyder / Reuters
О слухах по поводу своей смерти
- Это «сумасшедшие» фейки.
- Я не выступал перед прессой два дня, а все уже начали говорить, что со мной что-то не так.
- Байден ничего не делал месяцами, и никто ничего не говорил, хотя мы все знаем, что он был не в лучшей форме.
О конфликте на Украине
- Я очень внимательно слежу за Россией и Украиной. Я узнал некоторые интересные вещи. В ближайшие несколько дней вы узнаете.
- Вашингтон внимательно следит за действиями Москвы и Киева.
- Если после встречи с Путиным на Аляске не будет прогресса в урегулировании, США могут занять другую позицию.