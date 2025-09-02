Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него была активная рабочая неделя. Сообщения о проблемах со здоровьем и смерти он назвал фейками.

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Я не выступал перед прессой два дня и люди решили, что со мной что-то не так. Байден не выступал месяцами»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции. Американский лидер добавил, что в социальных сетях информацию о своей смерти не видел. Трансляция его выступления велась на Youtube-канале Белого дома.

В конце августа Дональд Трамп впервые после начала второго президентского срока не появлялся на публике несколько дней. В интернете стали распространяться слухи о возможной смерти президента США.