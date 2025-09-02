Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кредитный портфель бизнеса Кубани приблизился к 3 трлн рублей

Кредитные обязательства предприятий и индивидуальных предпринимателей Краснодарского края перед банками достигли около 2,9 трлн руб. на начало июля 2025 года. Об этом сообщает Южное главное управление Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошедший год общий объем займов, привлеченных бизнесом региона, увеличился на 18%. Наиболее активно кредиты привлекали малые и средние предприятия — их заимствования выросли на 24,5%. Крупные компании региона показали более скромную динамику: рост их кредитных обязательств составил 13%.

70% кредитного портфеля приходится на компании из сферы услуг, недвижимости, торговли и обрабатывающей промышленности.

По состоянию на июль 2025 года прирост корпоративного кредитования в крае оказался значительно ниже показателей предыдущих двух лет. В 2023 году рост составлял 30,5%, в 2024-м — 29,7%. Причиной снижения активности стали повышенные процентные ставки.

Согласно прогнозу Банка России, прирост кредитного портфеля бизнеса по итогам 2025 года в целом по стране составит 9–12%, а в 2026 году — 7–12%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за полгода самозапрет на кредиты взяли более 440 тыс. жителей Кубани.

Анна Гречко

