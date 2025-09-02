Кредитный портфель бизнеса Кубани приблизился к 3 трлн рублей
Кредитные обязательства предприятий и индивидуальных предпринимателей Краснодарского края перед банками достигли около 2,9 трлн руб. на начало июля 2025 года. Об этом сообщает Южное главное управление Банка России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За прошедший год общий объем займов, привлеченных бизнесом региона, увеличился на 18%. Наиболее активно кредиты привлекали малые и средние предприятия — их заимствования выросли на 24,5%. Крупные компании региона показали более скромную динамику: рост их кредитных обязательств составил 13%.
70% кредитного портфеля приходится на компании из сферы услуг, недвижимости, торговли и обрабатывающей промышленности.
По состоянию на июль 2025 года прирост корпоративного кредитования в крае оказался значительно ниже показателей предыдущих двух лет. В 2023 году рост составлял 30,5%, в 2024-м — 29,7%. Причиной снижения активности стали повышенные процентные ставки.
Согласно прогнозу Банка России, прирост кредитного портфеля бизнеса по итогам 2025 года в целом по стране составит 9–12%, а в 2026 году — 7–12%.
