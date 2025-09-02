Кредитный портфель бизнеса Кубани приблизился к 3 трлн рублей

Кредитные обязательства предприятий и индивидуальных предпринимателей Краснодарского края перед банками достигли около 2,9 трлн руб. на начало июля 2025 года. Об этом сообщает Южное главное управление Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошедший год общий объем займов, привлеченных бизнесом региона, увеличился на 18%. Наиболее активно кредиты привлекали малые и средние предприятия — их заимствования выросли на 24,5%. Крупные компании региона показали более скромную динамику: рост их кредитных обязательств составил 13%.

70% кредитного портфеля приходится на компании из сферы услуг, недвижимости, торговли и обрабатывающей промышленности.

По состоянию на июль 2025 года прирост корпоративного кредитования в крае оказался значительно ниже показателей предыдущих двух лет. В 2023 году рост составлял 30,5%, в 2024-м — 29,7%. Причиной снижения активности стали повышенные процентные ставки.

Согласно прогнозу Банка России, прирост кредитного портфеля бизнеса по итогам 2025 года в целом по стране составит 9–12%, а в 2026 году — 7–12%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за полгода самозапрет на кредиты взяли более 440 тыс. жителей Кубани.

Анна Гречко