За полгода самозапрет на кредиты взяли более 440 тысяч жителей Кубани

Сервис самозапрета на кредиты за полгода работы охватил 13,2 млн россиян, сообщили в Объединенном кредитном бюро. С 1 марта по 1 сентября 2025 года граждане направили 14,7 млн заявлений на установку ограничений и 890 тыс. заявлений на их снятие. Таким образом, отменены 6% ранее введенных запретов. На Кубани самозапрет взяли 442 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наиболее востребованным остается полный запрет на выдачу кредитов: на него пришлось 90,9% обращений. Запрет исключительно на онлайн-выдачи оформили 4,3% граждан, только на микрофинансовые организации — 1,6%, комбинированный вариант «МФО и онлайн-банки» выбрали 1,4%. Остальные пользователи установили индивидуальные комбинации ограничений.

По возрастной структуре наиболее активно сервис используют граждане 35–45 лет (22% заявлений) и 45–55 лет (20%). Россияне старше 55 лет подали 35% заявок, молодежь до 25 лет — всего 9%.

Региональным лидером стала Москва, жители которой оформили 1,37 млн заявлений и 56 тыс. отмен. В десятку субъектов с наибольшим количеством самозапретов также вошли Московская область (969 тыс.), Санкт-Петербург (669 тыс.), Башкортостан (509 тыс.), Свердловская область (459 тыс.), Краснодарский край (442 тыс.), Ростовская область (438 тыс.), Татарстан (397 тыс.), Челябинская область (376 тыс.) и Нижегородская область (308 тыс.).

Вячеслав Рыжков