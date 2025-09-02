На развитие дорог Сочи в 2025 году направили 1,7 млрд рублей

На развитие дорожного комплекса Сочи в 2025 году направили 1,7 млрд руб. из разных источников. Средства идут на текущие ремонты, содержание инфраструктуры и восстановление оползневых участков, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В городе планируется обновить 70 улиц, на 54 из них работы уже завершили. В текущем году капитально отремонтировали ул. Инжирную и переулок Надежды, сейчас работы продолжаются на улицах Егорова, Магаданской и в микрорайоне Васильковый.

«На перспективу необходимо провести осмотр и диагностику более 1,2 тыс. км муниципальных дорог. Эти данные можно использовать для участия в федеральных и региональных программах софинансирования»,— отметил господин Прошунин.

Кроме того, в ноябре планируется начать капремонт Новороссийского и Сухумского шоссе. Госэкспертиза согласовала шесть проектов, еще четыре находятся на стадии подготовки.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 11,6 млрд руб. направят на ремонт и строительство дорог в 2025 году в рамках краевой программы развития транспортной сети.

Анна Гречко