«Антитеррор Урал» опубликовал видео побега осужденных из СИЗО Екатеринбурга

Видео побега осужденных за подготовку к теракту из СИЗО №1 в центре Екатеринбурга опубликовал Telegram-канал «Антитеррор Урал». На кадрах видно, как двое молодых людей в спортивной одежде бегут среди припаркованных автомобилей. Побег произошел 1 сентября — в тот день на территории Екатеринбурга стоял густой туман, что подтверждается и коротким видео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Следующая фотография 1 / 2 Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

Представители канала подтвердили информацию, что сбежавшие — 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов), были осуждены по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). За это им грозит наказание по ч. 2 ст. 313 УК РФ (групповой побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).

Как сообщал «Ъ-Урал», сбежавших объявили в федеральный розыск.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемых просят сообщать по телефону доверия УФСБ России по Свердловской области, ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области или в МВД России. Сообщить сведения также можно через форму обратной связи в Telegram-канале «Антитеррор Урал».

Напомним, после сообщений о побеге стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных сотрудников ГУФСИН.

Мария Игнатова