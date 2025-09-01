СКР возбудил уголовное дело после побега заключенных из СИЗО в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных сотрудников ГУФСИН после побега двух осужденных из следственного изолятора №1 (СИЗО), сообщил портал Е1 со ссылкой на источник. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее появилась информация о побеге из СИЗО двух осужденных по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ («Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц»).

Согласно распространенным ориентировкам, разыскиваются Александр Черепанов 2001 года рождения и Иван Корюков 2000 года рождения — оба мужчины славянской внешности, коротко стриженые, с карими глазами. У Черепанова имеется татуировка на левой кисти.

Александр Черепанов и Иван Корюков были задержаны в мае 2023 года у военкоматов Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга с канистрой бензина. По версии следствия, они пытались поджечь здание военкомата. Черепанов был осужден на семь лет лишения свободы, Корюков — на десять с половиной лет.

Следователи рассматривают версию побега заключенных из СИЗО через крышу. Силовики проверяют кровли изолятора и соседних зданий, включая епархию.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области не подтвердили и не опровергли факт побега.

Полина Бабинцева