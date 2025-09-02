Фейк о вычетах из зарплат педагогов опроверг оперштаб Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края предупредил о распространении поддельных писем в школы региона с требованием об обязательных удержаниях из заработной платы работников образовательных учреждений. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным оперштаба, в образовательные организации края поступили фальшивые документы, якобы направленные «министерством образования, науки и молодежной политики Кубани». В письмах содержатся указания о введении обязательных удержаний из зарплат педагогов.

Ведомство подтвердило, что документы являются подделкой. Одним из признаков фейка стало неверное наименование министерства — с 5 февраля 2025 года оно переименовано в министерство образования и науки Краснодарского края после создания отдельного департамента молодежной политики.

Кроме того, вопросы начисления заработной платы педагогических работников находятся в компетенции муниципальных администраций как работодателей и учредителей муниципальных образовательных организаций.

Поддельные документы распространяются с электронного адреса minobrnaucimail.ru. В оперштабе напомнили, что министерство, как и другие органы исполнительной власти, не использует электронную почту для официальной переписки с подведомственными учреждениями и образовательными организациями. Для этих целей действует единая межведомственная система электронного документооборота.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что предлагаемая медианная зарплата учителей на Кубани выросла на 24% за год.

Анна Гречко