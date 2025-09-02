Лукашенко поздравил Путина с успешной встречей с Трампом на Аляске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с тем, что его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом прошли хорошо.

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент России Владимир Путин

«Я вас поздравляю. Вместе с Дональдом Трампом вы провели хорошую встречу на Аляске. Мы вам очень аплодировали. Не нужно говорить — кто-то выиграл или проиграл. Молодцы. Вы вдвоем очень здорово сработали»,— сказал господин Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Пекине (цитата по БелТА).

Как добавил президент Белоруссии, по теме российско-украинского конфликта «крыть нечем». По его словам, европейские страны «поумнеют и присоединятся к инициативам», которые после встречи на Аляске обозначили Владимир Путин и Дональд Трамп.

Господин Лукашенко также рассказал президенту России о своем телефонном разговоре с Дональдом Трампом. По его словам, он заявил президенту США о намерении Минска поддерживать Москву. «Я сказал (Дональду Трампу.— "Ъ"): мы одна страна в принципе»,— добавил Александр Лукашенко.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа на Аляске. Главной темой беседы стало урегулирование российско-украинского конфликта. Помощник президента России Юрий Ушаков 1 сентября сообщил, что на встрече президенты договорились «как действовать дальше». Конкретных результатов переговоров Кремль не назвал.

