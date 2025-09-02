Путин: никто не заменит Белоруссию для России

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко прокомментировал отношения двух стран. По его словам, Белоруссия для России незаменима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы сказали, что "нам в Беларуси Россию никто не заменит",— обратился Владимир Путин к белорусскому лидеру. — Я хочу сказать в ответ, что и Беларусь никто не сможет заменить для России. У нас очень близкие отношения межгосударственные, у нас с вами добрые личные отношения».

Переговоры господ Путина и Лукашенко стартовали в Пекине около получаса назад. Встреча проходит в ночное время — в столице Китая 00:07 по местному времени. На кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, лидеры двух стран жмут друг другу руки.

Встреча президентов России и Белоруссии проходит в рамках рабочего визита Владимира Путина в Китай. Российский лидер прилетел в КНР 31 августа.