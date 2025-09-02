В Пекине началась встреча Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Пекине. Белорусский лидер поздравил коллегу с успешным российско-американским саммитом на Аляске и подчеркнул, что продолжит поддерживать Россию в разрешении конфликта на Украине.

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию, на которой главы России и Белоруссии жмут друг другу руки, а также видео с открытой части встречи.

Встреча проходит в Пекине, куда лидеры государств приехали для посещения парада, который состоится 3 сентября. Владимир Путин сегодня также встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьером Пакистана Шехбазом Шарифом.

Лусине Баласян