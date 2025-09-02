Зеленый оазис: во дворе МИRА высадят 50 тысяч растений

Во дворе премиального жилого комплекса МИRА, возводимого девелопером MR в районе ВДНХ, высадят более 50 тысяч деревьев, кустарников и цветочных культур. Таким образом будет создано приватное пространство, украшенное сиренью, яблонями, черемухой, кленами и елями редких сортов. Некоторые из них, например, «Виргата» и «Акрокона», также растут на территории ВДНХ, что подчеркивает связь жилого комплекса с районом расположения. Зеленый двор плавно перейдет в прилегающие природные территории, включая парк «Акведук» и набережную Яузы, формируя единый ландшафт и комфортную среду для жизни. Архитектура комплекса вдохновлена историческими зданиями проспекта Мира, включая бруталистский «дом на ножках» и проект Ивана Жолтовского. Ответственное за ландшафтный дизайн архбюро «Дружба» сочетает архитектуру с социальной психологией, что отразилось в планировке двора. В центре — площадь с фонтаном и качелями, от которой расходятся дорожки. В зеленых зонах расположены площадки для отдыха, игр, йоги, спорта и работы на открытом воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

Нина Никифорова