Рейтинг клубов по расходам за летнее трансферное окно
Клуб Сумма (€ млн)
1. «Ливерпуль» (Англия) 481,9
2. «Челси» (Англия) 328,15
3. «Арсенал» (Англия) 293,5
4. «Ньюкасл» (Англия) 288,85
5. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 250,7
6. «Ноттингем Форест» (Англия) 236,9
7. «Тоттенхем» (Англия) 210,6
8. «Манчестер Сити» (Англия) 206,9
9. «Байер» (Германия) 198,15
10. «Сандерленд» (Англия) 187,9
11. «Атлетико» (Испания) 176
12. «Реал» (Испания) 167,5
13. «Милан» (Италия) 164
14. «Галатасарай» (Турция) 148,27
15. «Вест Хэм» (Англия) 143,8
Главные трансферы лета 2025 года
Игрок Откуда Куда Сумма (€ млн) Рыночная стоимость (€ млн)
Александр Исак «Ньюкасл» «Ливерпуль» 144 120
Флориан Вирц «Байер» «Ливерпуль» 125 140
Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ «Манчестер Сити» 30 40
Виктор Дьекереш «Спортинг» «Арсенал» 65,8 75
Трент Александр-Арнольд «Ливерпуль» «Реал» 10 75
Юго Экитике «Айнтрахт» «Ливерпуль» 95 75
Виктор Осимхен «Наполи» «Галатасарай» 75 70
Луис Диас «Ливерпуль» «Бавария» 70 70
Беньямин Шешко «Лейпциг» «Манчестер Юнайтед» 76,5 70
Мартин Субименди «Реал-Сосьедад» «Арсенал» 70 60
Хави Симонс «Лейпциг» «Тоттенхем» 65 70
Тиджани Рейндерс «Милан» «Манчестер Сити» 55 50
Эберечи Эзе «Кристал Пэлас» «Арсенал» 69,3 55
Дарвин Нуньес «Ливерпуль» «Аль-Хиляль» 53 45
Эдерсон «Манчестер Сити» «Фенербахче» 11 20
Маркус Рашфорд «Манчестер Юнайтед» «Барселона» Аренда 50
Лука Модрич «Реал» «Милан» Свободный агент 4
Кевин де Брейне «Манчестер Сити» «Наполи» Свободный агент 20
Илья Забарный «Борнмут» ПСЖ 63 42
Ник Вольтемаде «Штутгарт» «Ньюкасл» 85 30
Дин Хейсен «Борнмут» «Реал» 62,5 60
Тео Эрнандес «Милан» «Аль-Хиляль» 25 35
Рандаль Коло-Муани ПСЖ «Тоттенхем» Аренда 30
Алекс Баэна «Вильярреал» «Атлетико» 42 55
Александр Зинченко «Арсенал» «Ноттингем Форест» Аренда 20
Джек Грилиш «Манчестер Сити» «Эвертон» Аренда 28
Антони «Манчестер Юнайтед» «Бетис» 22 35
Жорж Микаутадзе «Лион» «Вильярреал» 31 22
Жуан Феликс «Челси» «Ан-Наср» 30 20
Источник: данные Transfermarkt.