КХЛ внесла изменения в статус легионеров

Начиная с сезона-2025/26 легионерами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) перестанут считаться игроки, имеющие гражданство РФ, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

С прошлого сезона российские команды могут заявлять на матч не более пяти легионеров, в том числе не более одного иностранного голкипера. В их число не входят граждане стран ЕАЭС.

Согласно новым правилам, клубы, которые будут заявлять хоккеиста с российским паспортом, но другим спортивным гражданством, получат возможность включить в состав на матч еще одного иностранного хоккеиста. Изменение коснется, в частности, одного из наиболее продуктивных игроков лиги капитана казанского «Ак Барса» Дмитрия Яшкина. Уроженец Омска представлял сборную Чехии на юношеском, юниорском и молодежном уровнях, а также провел больше двух десятков матчей за «взрослую» команду страны. В сезоне-2022/23 он набрал больше всех очков в регулярном чемпионате, прошлое первенство завершил в топ-20 бомбардирской классификации.

С этим правилом не так давно был связан довольно занятный инцидент. В сезоне-2023/24 КХЛ лишила новосибирскую «Сибирь» четырех очков и оштрафовала команду на 2 млн рублей из-за нарушения лимита на легионеров. На тот момент клубы имели право включать в состав не более трех иностранных хоккеистов. На четыре матча регулярного чемпионата «Сибирь» заявила четырех легионеров: помимо Энди Андреоффа, Тэйлора Бека и Тревора Мерфи в их перечень попал россиянин Федор Гордеев, который на тот момент имел спортивное гражданство Канады.

Таисия Орлова