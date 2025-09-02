Акции ТМК выросли на 6% на подписании договора о строительстве «Силы Сибири-2»

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) росли на 6%, до 113 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи. К 17:03 рост акций замедлился до 111,66 руб. (4,92%).

Ранее российский «Газпром» и китайская СТЗС подписали меморандум о строительстве газопроводов «Сила Сибири-2» и «Союз Восток». Компании также договорились об увеличении поставок газа в Китай по уже работающей «Силе Сибири» с 38 млрд куб. до 44 млрд куб. в год. На фоне подписания меморандума также чуть выросли акции «Газпрома».

ТМК — крупнейший производитель труб в России. По итогам первого полугодия 2025 года компания сократила объем реализации продукции на 19%, что стало минимумом с первой половины 2020 года.

