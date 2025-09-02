Акции «Газпрома» растут после подписания меморандума по «Силе Сибири-2»

В начале утренних торгов на Мосбирже стоимость обыкновенных акций «Газпрома» (MOEX: GAZP) прибавила более 1%. Росту предшествовало объявление о подписании меморандума о строительстве «Силы Сибири-2» и о договоренностях с китайской CNPC об увеличении поставок российского газа.

В 07:47 мск акции дорожали на 1,11% (136,41 руб.), к 8:00 началась коррекция. В 8:55 бумаги «Газпрома» торговались на уровне 135,5 руб.

Глава компании Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума с CNPC, который предусматривает строительство магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Кроме того, стороны договорились увеличить ежегодные поставки газа по первому маршруту «Сила Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м.