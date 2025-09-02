Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зампред ЦБ Заботкин о прогрессе в борьбе с инфляцией и снижении ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин выступил на пресс-конференции. Он заявил о прогрессе в снижении инфляции, высказался о перспективах снижения ключевой ставки и отметил, что к концу 2026 года годовая инфляция в России может опуститься до 4% при достигнутой жесткости денежно-кредитной политики. Главные высказывания господина Заботкина — в подборке «Ъ».

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Об инфляции

  • Достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно, чтобы по итогам 2026 года годовая инфляция опустилась до 4%.
  • Темпы роста цен в этом году планомерно и существенно замедляются.
  • Динамика инфляционных ожиданий населения в августе показывает, что россияне понимают сезонную природу снижения цен.
  • Можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией в конце 2024 года.
  • Совет директоров ЦБ осторожен в своих оценках, чтобы избежать риска повторного роста инфляции, если эти оценки окажутся чересчур радужными.
  • Инфляция в России развивается в русле июльского сценария Банка России — 6-7% по итогам 2025 года.
  • В июле общий рост цен сложился несколько ниже, чем предполагали недельные цифры, но это связано со вкладом волатильных компонентов — овощей, фруктов и авиабилетов.

О ключевой ставке

  • Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки обернется дополнительными расходами бюджета.
  • Такое снижение ставки может привести к повторному ускорению инфляции, а бюджету придется это компенсировать.
  • В таком случае регулятору придется снова повысить ставку, но уже до более высокого уровня, чем до этого.
  • Единственный способ снизить нагрузку на бюджет — побыстрее вернуться к низкой инфляции, которая и обеспечит возвращение к умеренному уровню процентных ставок.
  • Сохранение повышенных инфляционных ожиданий ограничивает пространство для снижения ставки.
  • Воздержусь от комментариев по поводу того, какие варианты будет рассматривать совет директоров ЦБ на сентябрьском заседании по ставке.

О кредитовании

  • Рост розничного и корпоративного кредитования во второй половине 2025 года умеренный, пока укладывается в базовые прогнозы ЦБ.
  • Каких-то опасений того, что кредитная активность забегает вперед того, что соответствовало бы снижению инфляции, на текущий момент нет.

О ВВП

  • Рост ВВП несколько ниже, чем прогнозировалось на июльском заседании Банка России.
  • Это говорит в пользу дополнительной дезинфляции при прочих равных и будет иметь значение на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все