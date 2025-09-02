Зампред ЦБ Заботкин о прогрессе в борьбе с инфляцией и снижении ключевой ставки
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин выступил на пресс-конференции. Он заявил о прогрессе в снижении инфляции, высказался о перспективах снижения ключевой ставки и отметил, что к концу 2026 года годовая инфляция в России может опуститься до 4% при достигнутой жесткости денежно-кредитной политики. Главные высказывания господина Заботкина — в подборке «Ъ».
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Об инфляции
- Достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно, чтобы по итогам 2026 года годовая инфляция опустилась до 4%.
- Темпы роста цен в этом году планомерно и существенно замедляются.
- Динамика инфляционных ожиданий населения в августе показывает, что россияне понимают сезонную природу снижения цен.
- Можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией в конце 2024 года.
- Совет директоров ЦБ осторожен в своих оценках, чтобы избежать риска повторного роста инфляции, если эти оценки окажутся чересчур радужными.
- Инфляция в России развивается в русле июльского сценария Банка России — 6-7% по итогам 2025 года.
- В июле общий рост цен сложился несколько ниже, чем предполагали недельные цифры, но это связано со вкладом волатильных компонентов — овощей, фруктов и авиабилетов.
О ключевой ставке
- Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки обернется дополнительными расходами бюджета.
- Такое снижение ставки может привести к повторному ускорению инфляции, а бюджету придется это компенсировать.
- В таком случае регулятору придется снова повысить ставку, но уже до более высокого уровня, чем до этого.
- Единственный способ снизить нагрузку на бюджет — побыстрее вернуться к низкой инфляции, которая и обеспечит возвращение к умеренному уровню процентных ставок.
- Сохранение повышенных инфляционных ожиданий ограничивает пространство для снижения ставки.
- Воздержусь от комментариев по поводу того, какие варианты будет рассматривать совет директоров ЦБ на сентябрьском заседании по ставке.
О кредитовании
- Рост розничного и корпоративного кредитования во второй половине 2025 года умеренный, пока укладывается в базовые прогнозы ЦБ.
- Каких-то опасений того, что кредитная активность забегает вперед того, что соответствовало бы снижению инфляции, на текущий момент нет.
О ВВП
- Рост ВВП несколько ниже, чем прогнозировалось на июльском заседании Банка России.
- Это говорит в пользу дополнительной дезинфляции при прочих равных и будет иметь значение на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ.