Зампред ЦБ Заботкин о прогрессе в борьбе с инфляцией и снижении ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин выступил на пресс-конференции. Он заявил о прогрессе в снижении инфляции, высказался о перспективах снижения ключевой ставки и отметил, что к концу 2026 года годовая инфляция в России может опуститься до 4% при достигнутой жесткости денежно-кредитной политики. Главные высказывания господина Заботкина — в подборке «Ъ».

Об инфляции

Достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно, чтобы по итогам 2026 года годовая инфляция опустилась до 4%.

Темпы роста цен в этом году планомерно и существенно замедляются.

Динамика инфляционных ожиданий населения в августе показывает, что россияне понимают сезонную природу снижения цен.

Можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией в конце 2024 года.

Совет директоров ЦБ осторожен в своих оценках, чтобы избежать риска повторного роста инфляции, если эти оценки окажутся чересчур радужными.

Инфляция в России развивается в русле июльского сценария Банка России — 6-7% по итогам 2025 года.

В июле общий рост цен сложился несколько ниже, чем предполагали недельные цифры, но это связано со вкладом волатильных компонентов — овощей, фруктов и авиабилетов.

О ключевой ставке

Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки обернется дополнительными расходами бюджета.

Такое снижение ставки может привести к повторному ускорению инфляции, а бюджету придется это компенсировать.

В таком случае регулятору придется снова повысить ставку, но уже до более высокого уровня, чем до этого.

Единственный способ снизить нагрузку на бюджет — побыстрее вернуться к низкой инфляции, которая и обеспечит возвращение к умеренному уровню процентных ставок.

Сохранение повышенных инфляционных ожиданий ограничивает пространство для снижения ставки.

Воздержусь от комментариев по поводу того, какие варианты будет рассматривать совет директоров ЦБ на сентябрьском заседании по ставке.

О кредитовании

Рост розничного и корпоративного кредитования во второй половине 2025 года умеренный, пока укладывается в базовые прогнозы ЦБ.

Каких-то опасений того, что кредитная активность забегает вперед того, что соответствовало бы снижению инфляции, на текущий момент нет.

О ВВП

Рост ВВП несколько ниже, чем прогнозировалось на июльском заседании Банка России.

Это говорит в пользу дополнительной дезинфляции при прочих равных и будет иметь значение на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ.

Эрдни Кагалтынов