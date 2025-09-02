Зампред ЦБ Заботкин выступил против преждевременного снижения ключевой ставки

Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки вместо экономии средств бюджета обернется лишь дополнительными расходами в будущем. Такое мнение на пресс-конференции Банка России высказал зампред регулятора Алексей Заботкин.

Он также прокомментировал дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке, но подробности раскрывать не стал. «Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения»,— уточнил господин Заботкин (цитата по «Интерфаксу»).

На предыдущем заседании совета директоров ЦБ в июле показатель ключевой ставки был снижен до 18% годовых. Сигнал о будущем направлении денежно-кредитной политики регулятор оставил нейтральным.

