ЦБ: ситуация с инфляцией пока укладывается в июльский прогноз

Ситуация с инфляцией в России развивается в соответствии с уточненным базовым сценарием июля — 6-7% по итогам 2025 года. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин на пресс-конференции регулятора

Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, в июле общий рост цен сложился ниже ожиданий, отчасти из-за волатильных компонентов — овощей, фруктов и авиабилетов. Вместе с тем экономически устойчивые показатели по итогам июля и августовской статистики подтверждают, что инфляция пока остается выше целевых 4%.

При этом, заверил господин Заботкин, нынешней жесткости денежно-кредитной политики достаточно для возвращения инфляции к необходимым показателям через два года — к 2027-му.