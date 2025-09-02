ЦБ: жесткости ДКП достаточно для возвращения инфляции к цели через два года

Зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что действующих мер по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) достаточно для возвращения инфляции к цели в 4% к 2027 году.

«Темпы роста цен в этом году планомерно и существенно замедляются. Полагаем, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно, чтобы по итогам 2026 года годовая инфляция вернулась к цели 4%»,— сказал зампред ЦБ (цитата по ТАСС).

Как добавил господин Заботкин, в процессе снижении инфляции произошел прогресс, но говорить об устойчивом замедлении роста цен пока рано. По его словам, преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение ДКП «обернется дополнительными расходами для бюджета будущего».

По словам зампреда ЦБ, текущая ситуация с инфляцией «развивается в русле июльского базового сценария». 2 сентября регулятор опубликовал еще один прогноз направлений ДКП. Базовый сценарий не изменился — инфляция по итогам 2025 года составит 6-7%, в 2026-м — 4%. Проинфляционный сценарий предусматривает в 2026 году инфляцию на уровне 4-5%, дезинфляционный — на уровне 3-4%.

