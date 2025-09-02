Директор департамента финансов Тюмени получил пост вице-мэра

Глава Тюмени Максим Афанасьев назначил своим заместителем директора департамента финансов и налоговой политики администрации Артема Катренко. В своем Telegram-канале градоначальник добавил, что господин Катренко будет совмещать должность вице-мэра и главы департамента. «Мы плодотворно проработали вместе уже год, успешно справляясь с такими важными задачами, как исполнение бюджета за 2024 год, формирование бюджета на год текущий и его исполнение. На каждом этапе бюджетного процесса независимо от сложности ситуации Артем Игоревич демонстрировал высокий уровень профессионализма и ответственности»,— написал господин Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Катренко

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева Артем Катренко

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Мэр напомнил, что Артема Катренко прошел путь от ведущего экономиста до директора департамента в мэрии Тюмени, в 2023 году стал победителем конкурса аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) «Молодежный управленческий резерв УрФО — Команда Урала. Реформация». «С уважением отношусь к профессионалам, которые последовательно продвигаются по карьерной лестнице, неизменно доказывая свою компетентность и надежность»,— добавил Максим Афанасьев.

Артема Катренко сменил на посту Андрея Пилипчука, который ушел в отставку в сентябре 2024 года. В октябре того же года господин Пилипчук был назначен заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслана Кухарука, который в 2018-2024 годах возглавлял Тюмень. В полномочия Андрея Пилипчука входит координация работы департамента государственного заказа; региональной службы по тарифам; службы контроля; действий исполнительных органов ХМАО, органов МСУ муниципальных образований Югры по вопросам расходования межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета региона.

Василий Алексеев