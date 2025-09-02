Суд подтвердил сговор на торгах по поставкам школьного питания в Челябинске

Арбитражный суд Челябинской области признал законным решение управления ФАС России о наличии в 2022-2024 годах сговора на рынке школьного питания в регионе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановление антимонопольной службы пытались оспорить АО «Уральский комбинат питания» и комитет по делам образования Челябинска. Однако их требования признаны необоснованными.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», управление ФАС РФ по Челябинской области в июле оштрафовало АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», «Комбинат питания», «Кардинал» и «Диалогплюс» и двух индивидуальных предпринимателей (имена не разглашаются) за сговор в сфере школьного питания. Общая сумма штрафов составила 5,1 млн руб.

В мае 2025 года антимонопольная служба доказала факт антиконкурентного соглашения при проведении 27 закупок на услуги горячего питания в школах Челябинска и области в 2022-2024 годах. Участники сговора использовали схемы «единственного поставщика» и «единственного победителя». В июле ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту ограничения конкуренции.