Уголовная ответственность на горячее

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ограничения конкуренции на рынке школьного питания в Челябинской области. Основанием для этого стал выявленный Челябинским УФАС картельный сговор семи компаний, получивших от неправомерно заключенных муниципальных контрактов доход в размере более 90 млн руб. Сотрудники УФСБ провели обыски в домах и офисах руководителей компаний. В крупнейшей из них — АО «Уральский комбинат питания» сообщили, что «нынешнее руководство к проверке отношения не имеет».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году «Уральский комбинат питания» оштрафовали за сговор с комитетом образования Челябинска на 3,5 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2024 году «Уральский комбинат питания» оштрафовали за сговор с комитетом образования Челябинска на 3,5 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правоохранительные органы заинтересовались выявленным ранее картельным сговором челябинских компаний, обеспечивающих горячим питанием школы. Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.178 УК РФ («Ограничение конкуренции») на основе материалов регионального управления ФАС России и результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Челябинской области. Об этом сообщает региональное управление Федеральное службы безопасности РФ.

По данным ведомства, нарушения закона о защите конкуренции при заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по организации горячего питания в школах были выявлены в результате совместных контрольных мероприятий УФСБ и УФАС России по Челябинской области.

9 июля в офисах и домах руководителей компаний-участников картеля прошли обыски, изъяты деньги, «предметы» и документы. Устанавливаются иные возможные факты противоправной деятельности участников картеля, сообщает УФСБ.

Челябинское УФАС в октябре 2024 года выявило признаки сговора и возбудило дело в отношении двух индивидуальных предпринимателей и пяти компаний: АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал» и ООО «Диалогплюс». В мае этого года антимонопольная служба доказала факт антиконкурентного соглашения хозяйствующих субъектов при проведении 27 закупок на оказание услуг по организации горячего питаний в школах Челябинска и области в 2022–2024 годах.

По данным УФАС, участники картеля для победы определенной компании использовали антиконкурентные схемы «единственный поставщик» и «единственный победитель».

Первая позволяет заранее установить организацию, которая сделает первое ценовое предложение и победит, вторая предполагает подачу мнимых заявок от участников для имитации конкуренции.

Также сообщники использовали общую инфраструктуру: IP-адреса, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты, имели длительные и устойчивые финансовые взаимоотношения и совместно принимали управленческие решения. Челябинское УФАС установило, что фактический доход участников сговора превысил 90 млн руб.

В АО «Уральский комбинат питания», где с обысками побывали сотрудники ФСБ, сообщили “Ъ-Южный Урал”, что «данная проверка» проводится за время работы предыдущих руководителей компании. «Нынешнее руководство АО “Уральский комбинат питания” к проверке отношение не имеет. Никто не задержан»,— прокомментировали в компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в 1992 году АО «Уральский комбинат питания» на 100% принадлежит комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО) и занимается организацией горячего питания во многих школах Челябинска.

В 2023 году компания заключила 124 контракта со школами на общую сумму 363,5 млн руб., в 2024-м компания заключила 75 контрактов с учреждениями образования и социальной защиты на 313,4 млн, в 2025-м — 47 договоров на 209 млн руб. В 2024 году выручка АО составила 931,8 млн руб. (1,1 млрд руб. в 2023 году), чистая прибыль — 8,3 млн (26,6 млн руб.).

Директором компании с ноября 2024 года является Рудольф Готфрид. С октября 2023 года АО возглавлял Федор Куравин, до него с августа 2023-го обязанности директора исполнял Юрий Егоров. С 2018-го года по август 2023-го АО руководил экс-начальник КУИЗО Игорь Воловой.

В феврале 2024 года УФАС доказало сговор между АО «Уральский комбинат питания» и комитетом по делам образования Челябинска.

Нарушения обнаружены по 18 совместным закупкам 106 школ, проводившимся в 2021 году.

По итогам торгов, условия которых, по данным УФАС, были «заточены» под одну компанию, «Уральский комбинат питания» получил трехлетние контракты на общую сумму более 2 млрд руб. Организация была оштрафована за сговор на 3,5 млн руб. Комитет оспаривает в суде решение о сговоре, а компания — о назначении штрафа.

С февраля этого года арбитражный суд также рассматривает иск прокуратуры Челябинской области о признании недействительными сделками контрактов, которые были заключены в результате антиконкурентных соглашений на торгах, и взыскании 63,4 млн руб. Среди ответчиков АО «Уральский комбинат питания», ООО «ТрансХолод», ООО «Детское питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», а также 106 школ.

Юлия Гарипова