В Челябинске поставщики школьного питания оштрафованы на 5 млн рублей за сговор

Управление ФАС РФ по Челябинской области оштрафовало за антиконкурентный сговор пять компаний и двух индивидуальных предпринимателей , занимающихся поставкой школьного питания. Общая сумма взыскания составила 5,1 млн руб., сообщает пресс-служба УФАС.

Штрафы назначены АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», «Комбинат питания», «Кардинал» и «Диалогплюс» и предпринимателям, имена которых не указаны.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинское УФАС в октябре 2024-го выявило признаки сговора и возбудило дело в отношении семи хозяйствующих субъектов. В мае этого года антимонопольная служба доказала факт антиконкурентного соглашения, реализованного в 27 закупках на оказание услуг по организации горячего питаний в школах Челябинска и области в 2022–2024 годах. По данным УФАС, участники сговора использовали на торгах схемы «единственный поставщик» и «единственный победитель».

В июле ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту ограничения конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ) на рынке школьного питания в регионе.

Ольга Воробьева