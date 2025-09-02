Путин пригласил премьера Пакистана в Москву

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом в Пекине. Во время встречи российский лидер пригласил господина Шарифа в Москву.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин уточнил, что в России в ноябре запланированы мероприятия в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. «Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве»,— обратился президент к Шехбазу Шарифу. Последний поблагодарил господина Путина за приглашение и выразил признательность за то, что российский президент в своем плотном графике нашел время для этой встречи.

Переговоры господ Путина и Шарифа прошли в рамках рабочей поездки президента России в Китай. Глава государства прилетел в Китай 31 августа. Накануне он поучаствовал в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества и провел несколько встреч. Сегодня президент также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Словакии Робертом Фицо.

