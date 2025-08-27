На нацпроекты в Краснодаре направили 60 млрд рублей с 2019 года

С 2019 года в Краснодаре реализовали шесть национальных проектов: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Культура» и «Экология». Общий объем финансирования составил 60,1 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках проекта «Демография» построили и приобрели 23 детских сада на 5,8 тыс. мест. На эти цели направили 5,3 млрд руб.

На реализацию нацпроекта «Образование» выделили порядка 29 млрд руб.: в городе открыли 13 школ почти на 16 тыс. мест, реконструировали школу в Старокорсунской и оснастили оборудованием еще 11 учебных заведений.

Кроме того, в Краснодаре созданы специализированные классы центров «Точка роста», «IT-куб» и «Цифровая образовательная среда».

В рамках «Жилья и городской среды» построили пять школ на 5,1 тыс. мест, детский сад на 300 мест, благоустроили три бульвара и пять скверов. Специалисты расселили аварийные дома, построили дороги и начали возведение коллектора «Западный». На эти цели направили 8,2 млрд руб.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали более 250 участков протяженностью 309 км. Также закупили 48 школьных автобусов, 40 трамваев и 16 электробусов, а также построили 1,4 км новых трамвайных путей.

В сфере культуры отремонтировали четыре школы искусств и провели обучение для 77 работников учреждений. По проекту «Экология» выполнена рекультивация свалки на ул. Нагорной.

В 2025 году стартовал новый этап — в Краснодаре начали реализовывать мероприятия в рамках трех из 19 утвержденных нацпроектов: «Семья» (ремонт театров, включая «Новый театр кукол»), «Инфраструктура для жизни» (строительство трамвайных путей, закупка подвижного состава, благоустройство бульвара «Шаляпинский» и сквера Чепеги) и «Молодежь и дети» (школа на 1,5 тыс. мест по ул. Ягодина, новый блок на 300 мест для школы №93, доплаты педагогам).

Ранее сообщалось, что финансирование нацпроектов в Краснодарском крае в 2025 году составит 64,6 млрд руб., что на 2,3 млрд руб. больше первоначального объема.

Анна Гречко