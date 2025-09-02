Вучич поблагодарил Путина за поддержку территориальной целостности Сербии

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку территориальной целостности Сербии и дружественное отношение к ее народу.

«Разрешите выразить вам лично большую признательность за уважение и поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и за дружеское отношение к сербскому народу»,— сказал господин Вучич.

В последний раз Владимир Путин и Александр Вучич встречались после торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Сербский президент также отмечал, что Россия ценит «суверенный курс Сербии в международных делах», и поблагодарил за это господина Путина.