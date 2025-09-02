Москалькова анонсировала скорое воссоединение с близкими пяти россиян и пяти украинцев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что пять россиян воссоединятся со своими семьями в четверг 4 сентября. Еще пять жителей Украины вернуться на родину к близким.

«А затем (после встречи россиян и украинцев в Доме прав человека.— “Ъ”) вместе отправимся на белорусско-украинскую границу для долгожданной встречи, которая состоится 4 сентября в Гомельской области Республики Беларусь с участием представителей Международного Комитета Красного Креста и белорусской стороны»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале. Встреча в Доме прав человека состоится 3 сентября в 12:00 мск.

В конце августа Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина планируют воссоединить несколько семей. По ее словам, около восьми семей ожидают встречи с близкими. До этого Москалькова и представитель украинского омбудсмена обменялись письмами от пленных.